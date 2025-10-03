Old dog new tricks | la comicità del veterinario che sorprende su Netflix

La produzione di serie televisive straniere su Netflix si distingue per la varietà di generi e stili narrativi offerti, confermando la piattaforma come un punto di riferimento per contenuti internazionali di qualità. Tra le produzioni più recenti emerge Old Dog, New Tricks, una commedia dal tono satirico che affronta temi legati alla vita quotidiana e alle sfide professionali attraverso un umorismo nero e personaggi ben caratterizzati. analisi della trama e ambientazione di Old Dog, New Tricks. una commedia con protagonisti imprevedibili. La vicenda ruota attorno a Antón, interpretato da Luis Zahera, un veterinario rurale in difficoltà economiche, che si trova a dover reinventare il proprio ruolo lavorativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

