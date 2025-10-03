OktoBerg Fest Omaggio a Lucio Dalla e Fiato ai libri | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La cerimonia di consegna del Premio “Costruttori di ponti” alla Chiesa di Longuelo, l’OktoBerg Fest e il concerto dei Vascombriccola – Tributo a Vasco Rossi al Piazzale degli Alpini, il Festival organistico internazionale “Città di Bergamo alla Chiesa della Beata Vergine del Giglio, “I giorni del melgotto” a Gandino con AperiMais e cena spinata, “Sapori d’ottobre” a Lovere, l’Oktoberfest a Rovetta, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, “Freak Circus Festival” a Fara Gera d’Adda, “Fiato ai libri” a Castel Rozzone, l’omaggio a Lucio Dalla al Druso e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - OktoBerg Fest, Omaggio a Lucio Dalla e Fiato ai libri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: oktoberg - fest

La vera regina dell’OktoBERG Fest è una, la birra! Ma non è una sola Abbiamo voluto coccolarvi (e coccolarci) con tanti tipi di fresco elisir luppolato: dai boccali della tradizione tedesca ai birrifici artigianali del nostro amato territorio, ce n’è Vai su Facebook

Oktoberfest al Tiama - Il nostro piccolo angolo di paradiso si trasformerà in un autentico padiglione ... Come scrive padovaoggi.it

Milano ha celebrato Lucio Battisti: si è conclusa la 3ª edizione di Quel Gran Genio - Milano ha reso omaggio a Lucio Battisti con la terza edizione di Quel Gran Genio, festival interamente dedicato alla sua opera e alla sua figura, che si è svolto dal 26 al ... Segnala msn.com