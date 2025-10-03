Ok della Commissione europea all’investimento dell’Interporto

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 24,5 milioni di euro per l’ampliamento del terminal merci multimodale dellInterporto. Lo annuncia l’Ue in una nota. La misura promuoverà il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia. Il trasporto merci nazionale su rotaia è notevolmente al di sotto della media Ue nella regione. L’apertura della Galleria di Base del Brennero aumenterà significativamente il traffico merci su rotaia nell’area dopo il 2030. Il progetto amplierà l’attuale piattaforma multimodale dell’Interporto con l’aggiunta di cinque nuovi binari ferroviari lunghi 750 metri, nonché l’ampliamento della piattaforma di circa 80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

