ok al piano di pace di trump

Giorgia Meloni puntava all’en plein e non lo nasconde: "Il piano di pace di Trump è sostenuto dai Paesi europei, dai Paesi arabi, dall’Anp: evidentemente la sinistra italiana ha posizioni più radicali". La premier non riesce a sbancare in Parlamento – non c’è una risoluzione comune per tutti, bensì 9 documenti su Gaza fra Camera e Senato –, ma porta a casa un risultato politico di tutto rispetto: il sostegno alla proposta del presidente americano senza voti contrari alla Camera e con un solo no al Senato (Alessandra Maiorino) bilanciato dal sì di Pier Ferdinando Casini. Azione e Italia viva accettano di votare il testo stringatissimo pro-Trump della maggioranza: la sinistra, in tutte e tre le sue componenti, si astiene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

