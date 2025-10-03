Ok al piano di pace di Trump
Giorgia Meloni puntava all’en plein e non lo nasconde: "Il piano di pace di Trump è sostenuto dai Paesi europei, dai Paesi arabi, dall’Anp: evidentemente la sinistra italiana ha posizioni più radicali". La premier non riesce a sbancare in Parlamento – non c’è una risoluzione comune per tutti, bensì 9 documenti su Gaza fra Camera e Senato –, ma porta a casa un risultato politico di tutto rispetto: il sostegno alla proposta del presidente americano senza voti contrari alla Camera e con un solo no al Senato (Alessandra Maiorino) bilanciato dal sì di Pier Ferdinando Casini. Azione e Italia viva accettano di votare il testo stringatissimo pro-Trump della maggioranza: la sinistra, in tutte e tre le sue componenti, si astiene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Zelensky respinge le concessioni territoriali: tensioni sul piano di pace proposto da Putin
L'Ucraina orientale in cambio della pace? Ue e Kiev presentano una controproposta al piano di Putin
In mezzo alle moltissime prese di posizione sul piano di pace per la Striscia di Gaza presentato da Donald Trump, si è distinta in modo particolare una mancata presa di posizione: quella della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che non ha detto ni Vai su Facebook
Trump e il piano di pace: tutte le incognite - Raffaele Marchetti (Luiss): iI piano americano per Gaza punta a una stabilizzazione regionale, ma richiede compromessi da Israele e un approccio diplomatico per gestire la sconfitta di Hamas senza umi ... Secondo italiaoggi.it