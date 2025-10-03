Ogr prese d' assalto dai manifestanti durante il corteo Pro Pal Montaruli | Una violenza priva di senso

Prima i fumogeni, i cori e le parole. La protesta: “Bezos, Elkann, Von der Leyen, guardateci, vi stiamo dicendo che chi si sporca le mani di sangue palestinese non è il benvenuto a Torino”. Così ha avuto inizio l'assalto alle Ogr di corso Castelfidardo, le Officine Grandi Riparazioni, divenute. 🔗 Leggi su Torinotoday.it