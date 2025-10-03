Ogr prese d' assalto dai manifestanti durante il corteo Pro Pal Montaruli | Una violenza priva di senso
Prima i fumogeni, i cori e le parole. La protesta: “Bezos, Elkann, Von der Leyen, guardateci, vi stiamo dicendo che chi si sporca le mani di sangue palestinese non è il benvenuto a Torino”. Così ha avuto inizio l'assalto alle Ogr di corso Castelfidardo, le Officine Grandi Riparazioni, divenute. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Matteo Salvini. . Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle Forze dell’Ordine, stazioni prese d’assalto e assediate, sassi sui sui binari, migliaia di lavoratori bloccati e arrabbiati. Ecco i “pacifici” PRO-PAL di sinistra. Vai su Facebook
Aggressioni a Forze dell’Ordine, stazioni, autostrade e città prese d'assalto e lavoratori rimasti bloccati. Altro che “manifestazioni per la pace”, questo è solo caos e violenza. Solidarietà a tutti gli agenti in divisa. - X Vai su X
Ogr prese d'assalto dai manifestanti durante il corteo Pro Pal, Montaruli: "Una violenza priva di senso" - Le prime reazioni dopo l'irruzione di centinaia di manifestanti all'interno delle Officine Grandi Riparazioni di Torino, dove è in corso l'Italian Tech Week ... Secondo torinotoday.it
Assalto alle Ogr di Torino, in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen - I manifestanti del corteo Pro Palestina hanno tentato un assalto alle Officine Ogr che in questi giorni ospita l'Italian Tech Week, distrutti gazebo ... Si legge su virgilio.it