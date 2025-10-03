Oggi siamo tutti palestinesi il messaggio della Cgil dal palco di Latina
Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione indetta dalla Cgil e dal sindacato di base Usb per protestare contro quello che sta accadendo in Palestina, in particolare per la Global Sumud Flotilla aggredita e bloccata in acque internazionali, abbordata dai militari.
Trump celebra 6 mesi di mandato: “Oggi siamo il Paese più rispettato al mondo”
Aldo, Giovanni e Giacomo in Tel chi el telun. I film, l'amicizia, la crisi e il ritorno: «Ci siamo scontrati, ma mai per soldi e donne». Com'è il rapporto oggi
Jorge Lorenzo e il rapporto con Valentino Rossi: “Due galli. Oggi non posso dire che siamo amici”
Gaza, Herzog: "Macron su Palestina? Non aiuta né pace né ostaggi". Germania frena su riconoscimento - Mentre la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza si aggrava di ora in ora e l'Europa tenta di fare pressing, arriva oggi una nuova reazione israeliana all'annuncio del presidente francese Emmanuel
I dieci Paesi pronti a riconoscere lo Stato di Palestina - Il governo portoghese si appresta a ufficializzare il suo riconoscimento dello Stato palestinese.