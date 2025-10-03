Oggi siamo tutti palestinesi il messaggio della Cgil dal palco di Latina

Latinatoday.it | 3 ott 2025

Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione indetta dalla Cgil e dal sindacato di base Usb per protestare contro quello che sta accadendo in Palestina, in particolare per la Global Sumud Flotilla aggredita e bloccata in acque internazionali, abbordata dai militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

