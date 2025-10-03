Oggi lo sciopero generale per la Flotilla e Gaza | dalla sanità ai trasporti così si ferma l’Italia

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 ottobre 2025 –  Uno stop dalla scuola ai trasporti fino alla sanità. E che infiamma lo scontro politico, con Giorgia Meloni che fa sapere che si augurava “che lo sciopero non fosse proprio di venerdì perché il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme” e il segretario della Cgil Maurizio Landini risponde che la premier “offende” e “dovrebbe portare rispetto”. “Illegittimo”. La commissione di garanzia qualifica lo sciopero come illegittimo perché “in violazione dell’obbligo di preavviso”. E fa sapere di aver detto ai sindacati che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

