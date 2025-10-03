Oggi lo sciopero è confermato lo scontro è politico

Cms.ilmanifesto.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero generale è confermato da tutte le organizzazioni sindacali che lo hanno indetto oggi: Cgil, Usb, Cub e Sgb, S.I. Cobas, Unicobas, Adl e Cobas tra gli altri. Tutte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

oggi lo sciopero 232 confermato lo scontro 232 politico

© Cms.ilmanifesto.it - Oggi lo sciopero è confermato, lo scontro è politico

In questa notizia si parla di: oggi - sciopero

Sciopero aerei oggi 10 luglio, cosa fare in caso di ritardi o cancellazioni

Lo sciopero del trasporto aereo oggi: voli a rischio e disagi anche a Milano

Oggi sciopero degli aerei, tra voli cancellati, disagi in tutta Italia e come richiedere rimborso

Sciopero treni oggi 5 settembre 2025: Italia bloccata/ Fasce orari Trenord, Trenitalia, Italo. Info sui mezzi - Se ieri avevamo già iniziato ad avere un “anticipo” del primo verso caos trasporti nazionale dopo le vacanze, ecco che lo sciopero treni oggi 5 settembre 2025 si prospetta come il nuovo “venerdì nero” ... Segnala ilsussidiario.net

Sciopero dei treni, a Venezia cancellati tre regionali provenienti da Trieste, Bologna e Verona. Ritardi fino a 55 minuti sulle Frecce - Prosegue fino alle 18 di oggi venerdì 5 settembre lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale Pdm- Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Sciopero 232 Confermato