Oggi lo sciopero è confermato lo scontro è politico
Lo sciopero generale è confermato da tutte le organizzazioni sindacali che lo hanno indetto oggi: Cgil, Usb, Cub e Sgb, S.I. Cobas, Unicobas, Adl e Cobas tra gli altri. Tutte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: oggi - sciopero
Sciopero aerei oggi 10 luglio, cosa fare in caso di ritardi o cancellazioni
Lo sciopero del trasporto aereo oggi: voli a rischio e disagi anche a Milano
Oggi sciopero degli aerei, tra voli cancellati, disagi in tutta Italia e come richiedere rimborso
La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, "in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90". Lo si legge in una nota in cui si precisa che - facebook.com Vai su Facebook
#1ottobre Oggi sciopero e mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della #SalvettiRete, società che gestisce i servizi di #ristorazione e #bar ad insegna #BreraCafè presso l’@aeroportolina di #MilanoLinate @MiAirports. #NoDumping - X Vai su X
Sciopero treni oggi 5 settembre 2025: Italia bloccata/ Fasce orari Trenord, Trenitalia, Italo. Info sui mezzi - Se ieri avevamo già iniziato ad avere un “anticipo” del primo verso caos trasporti nazionale dopo le vacanze, ecco che lo sciopero treni oggi 5 settembre 2025 si prospetta come il nuovo “venerdì nero” ... Segnala ilsussidiario.net
Sciopero dei treni, a Venezia cancellati tre regionali provenienti da Trieste, Bologna e Verona. Ritardi fino a 55 minuti sulle Frecce - Prosegue fino alle 18 di oggi venerdì 5 settembre lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale Pdm- Secondo ilgazzettino.it