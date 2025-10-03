Oggi ha preso il via un fine settimana extra large anche se l’estate è un ricordo

E la nave va. È il titolo di un film di Fellini, arrivato nelle sale cinematografiche nei primi anni ’80. Oltre all’ ambientazione delle due vicende, un mare a sud con l’avventura temeraria- così dovrebbe essere definita l’impresa mal riuscita della Flotilla – la finzione cinematografica e la scorribanda acquatica di gruppo non hanno niente in comune. Al contrario, quel film ottenne molti riconoscimenti, mentre il replay ancora più sgangherato dell’originale, il Don Chisciotte contro i mulini a vento, è alle battute finali, o alla frutta che dir si voglia. Nel frattempo in Italia le organizzazioni sindacali, tanto per non perdere l’abitudine – e solo per quello – hanno organizzato e realizzato uno sciopero generale ad horas. 🔗 Leggi su Ildenaro.it