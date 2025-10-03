Oggi è il giorno dello sciopero generale | Monza bloccata e sfila il corteo pro Flotilla

Oggi, venerdì 3 ottobre, è il giorno dello sciopero generale. Anche Monza si ferma e per le vie del centro sfila il corteo pro Flotilla organizzato dalla Cgil. Anche se la Commissione di garanzia sugli scioperi lo ha dichiarato illegittimo per la mancanza di preavviso, Cgil e Usb hanno assicurato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Radio1 Rai. . #Manchester Sono 2 le vittime nell'attacco compiuto oggi nel giorno di #YomKippur davanti a una sinagoga ortodossa. Lo riferisce la polizia aggiornando il bilancio. Confermata anche la morte, dal fuoco di due agenti, di una terza persona ident Vai su Facebook

Buongiorno da @GeppiC e @giorgiolauro, oggi apriamo la puntata seguendo il filo degli ultimi giorni legato alla #Flottilla #Israele #Gaza: fino a ieri abbiamo sentito @Arturo_Scotto, oggi ci colleghiamo con sua moglie Elsa Bertholet per sapere le condizioni d - X Vai su X

Sciopero generale oggi: a rischio stop anche treni, bus, metro e scuola. Chi si ferma per Gaza - L'agitazione di 24 ore è stata indetta su scala nazional da alcune sigle sindacali autonome - Come scrive today.it

Sciopero 22 settembre 2025: perché oggi si sciopera? - Oggi si sciopera in tutta Italia in sostegno alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla e contro il sostegno a Israele. Secondo focusjunior.it