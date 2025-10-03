Oggi è il giorno dello sciopero generale | Monza bloccata e sfila il corteo pro Flotilla

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 3 ottobre, è il giorno dello sciopero generale. Anche Monza si ferma e per le vie del centro sfila il corteo pro Flotilla organizzato dalla Cgil. Anche se la Commissione di garanzia sugli scioperi lo ha dichiarato illegittimo per la mancanza di preavviso, Cgil e Usb hanno assicurato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oggi - giorno

Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Naruto e bleach: perché oggi è un giorno fantastico per i fan

Almanacco del 23 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

oggi 232 giorno scioperoSciopero generale oggi: a rischio stop anche treni, bus, metro e scuola. Chi si ferma per Gaza - L'agitazione di 24 ore &#232; stata indetta su scala nazional da alcune sigle sindacali autonome - Come scrive today.it

oggi 232 giorno scioperoSciopero 22 settembre 2025: perché oggi si sciopera? - Oggi si sciopera in tutta Italia in sostegno alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla e contro il sostegno a Israele. Secondo focusjunior.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi 232 Giorno Sciopero