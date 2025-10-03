Oggi a Milano ci sarà un' altra una manifestazione per Gaza

Milanotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appuntamento è alle 9 in Porta Venezia a Milano. Poi scatterà il corteo per le strade della città. Nel capoluogo lombardo la terza manifestazione in tre giorni a sostegno della Global Summud Flotilla (iniziate nella serata di mercoledì dopo l’abbordaggio di Israele in acque internazionali). La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oggi - milano

Urbanistica Milano, oggi interrogatori. Memoria Marinoni: da pm giudizi morali

Barbara Bouchet: “Milano Calibro 9 un cult ma voglio fare la cattiva. A un certo punto dissi basta ai ruoli sexy e oggi non mi preoccupo del trucco”

Sveva Casati Modignani: “Hanno ucciso Milano e la sua anima discreta. Oggi è trattata solo come un sistema per fare affari”

Meteo Milano Stazione Centrale Oggi - A Milano Stazione Centrale oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima 17°C, massima 27°C. Riporta ilmeteo.it

Meteo Milano Ponte Lambro Oggi - A Milano Ponte Lambro oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite. Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Milano Sar224 Altra