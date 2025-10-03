Oggi 3 ottobre San Gerardo di Brogne | nobile abate rinnovatore di monasteri

San Gerardo di Brogne fu un nobile diventato abate in Belgio si occupò di rinnovare molti monasteri ripristinando un ordine che era andato perduto. Oggi, 3 ottobre, ricorre la memoria liturgica di San Gerardo di Brogne, che fu un abate belga del X secolo. Nacque a Namur verso la fine del IX secolo in una. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 3 ottobre san gerardo di brogne nobile abate rinnovatore di monasteri

