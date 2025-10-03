Oggi 3 ottobre 3I ATLAS sorvola Marte | sei sonde pronte a svelare il mistero del visitatore alieno

L'enigmatico oggetto interstellare 3IATLAS oggi si avvicinerà moltissimo a Marte, permettendo a diverse sonde di metterlo nel mirino. Gli scienziati aspettano soprattutto le immagini del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA, che con la sua potente fotocamera HiRISE dovrebbe essere in grado di svelare il mistero: cometa o tecnologia aliena, come suggerisce l'astronomo Avi Loeb. 🔗 Leggi su Fanpage.it

