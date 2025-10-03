Offerta pazzesca 100 milioni | la Juve cede Vlahovic

Dusan Vlahovic e la Juventus continuano ad avere un rapporto molto dubbio in merito al futuro delle due parti. Dusan Vlahovic alla Juventus è stata un’operazione molto discussa e che ha creato tanto entusiasmo attorno ai bianconeri. Dopo aver avuto in attacco per svariati anni un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora decise di puntare tutto su un calciatore veramente eccezionale e di enorme talento. Purtroppo, però, alla fine il centravanti serbo a Torino non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto, mentre negli ultimi anni il club piemontese non ha agguantato i risultati ai quali puntava da tempo. 🔗 Leggi su Sportface.it