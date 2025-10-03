Tempo di lettura: < 1 minuto Subito dopo l’ omicidio della moglie e del figlio, e della fuga verso il Molise, Salvatore Ocone avrebbe visitato una chiesa vicino casa, a Paupisi. A confermarlo è il suo avvocato, Giovanni Santoro, a margine dell’ udienza di convalida del fermo nel carcere di Campobasso. “Sì, sì – ha risposto alla domanda sull’ipotesi circolata in questi giorni in seguito al rinvenimento di tracce di sangue in una chiesa -. Lui ha detto di essere particolarmente credente, si affida molto a questo profilo della misticità perché è particolarmente devoto ad una Madonna presente della sua zona, quella della chiesa in località Pagani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ocone in chiesa dopo gli omicidi di moglie e figlio, la conferma del legale