Ocone in chiesa dopo gli omicidi di moglie e figlio la conferma del legale
Tempo di lettura: < 1 minuto Subito dopo l’ omicidio della moglie e del figlio, e della fuga verso il Molise, Salvatore Ocone avrebbe visitato una chiesa vicino casa, a Paupisi. A confermarlo è il suo avvocato, Giovanni Santoro, a margine dell’ udienza di convalida del fermo nel carcere di Campobasso. “Sì, sì – ha risposto alla domanda sull’ipotesi circolata in questi giorni in seguito al rinvenimento di tracce di sangue in una chiesa -. Lui ha detto di essere particolarmente credente, si affida molto a questo profilo della misticità perché è particolarmente devoto ad una Madonna presente della sua zona, quella della chiesa in località Pagani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ocone - chiesa
Salvatore Ocone, chi è il killer di Elisa Polcino: la foto del matrimonio e i problemi di salute. «Quando aveva le crisi ?andava in chiesa»
Chi è Salvatore Ocone, l’uomo catturato a Campobasso dopo il femminicidio a Paupisi: «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa»
Salvatore Ocone in chiesa dopo aver ammazzato la moglie Elisa Polcino e il figlio 15enne: «È molto credente». I funerali congiunti
Nudo in piazza e le crisi in chiesa: ecco chi è Salvatore Ocone La piccola comunità di Paupisi resta sconvolta per la tragedia che ha vistoprotagonista Salvatore Ocone, ora accusato di aver ucciso la moglie... - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Salvatore Ocone, l’uomo catturato a Campobasso dopo il femminicidio a Paupisi: «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa» - X Vai su X
Strage nel Sannio: Ocone in chiesa dopo omicidi moglie e figlio - Subito dopo l'omicidio della moglie e del figlio, e della fuga verso il Molise, Salvatore Ocone avrebbe visitato una chiesa vicino casa, nel Beneventano. Segnala quotidiano.net
Salvatore Ocone, chi è uomo in fuga dopo omicidio moglie/ Fermato a Campobasso: un figlio morto, figlia grave - Chi è Salvatore Ocone, in fuga dopo omicidio della moglie a Paupisi (ricerche estese in tutta Italia): voci sui problemi di salute, la paura per i figli ... Scrive ilsussidiario.net