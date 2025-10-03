Ocone in chiesa a pregare dopo avere ucciso moglie e figlio con la figlia in fin di vita in auto

Prima di scappare in Molise, Salvatore Ocone, dopo avere ucciso la moglie e il figlio, sarebbe andato in una chiesa a pregare la Madonna; oggi l'interrogatorio di convalida. Restano gravi le condizioni della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ocone - chiesa

Salvatore Ocone, chi è il killer di Elisa Polcino: la foto del matrimonio e i problemi di salute. «Quando aveva le crisi ?andava in chiesa»

Chi è Salvatore Ocone, l’uomo catturato a Campobasso dopo il femminicidio a Paupisi: «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa»

Salvatore Ocone in chiesa dopo aver ammazzato la moglie Elisa Polcino e il figlio 15enne: «È molto credente». I funerali congiunti

Nudo in piazza e le crisi in chiesa: ecco chi è Salvatore Ocone La piccola comunità di Paupisi resta sconvolta per la tragedia che ha vistoprotagonista Salvatore Ocone, ora accusato di aver ucciso la moglie... - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Salvatore Ocone, l’uomo catturato a Campobasso dopo il femminicidio a Paupisi: «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa» - X Vai su X

Strage nel Sannio: Ocone in chiesa dopo omicidi moglie e figlio - (ANSA) – CAMPOBASSO, 03 OTT – Subito dopo l’omicidio della moglie e del figlio, e della fuga verso il Molise, Salvatore Ocone avrebbe visitato una chiesa vicino casa, nel Beneventano. Come scrive msn.com

«Salvatore Ocone ha pianto per la figlia, ha lo sguardo perso nel vuoto». Dopo la strage in famiglia è andato in chiesa, poi la fuga in auto - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. Si legge su leggo.it