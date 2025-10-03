Oceane Dodin | Sono la prima tennista col seno rifatto Mi dicevano | non riuscirai più a giocare

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Odine ha raccontato della sua operazione di chirurgia estetica di mastoplastica additiva: "Ne ho parlato molto con il chirurgo. È una cosa che volevo fare da molto tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oceane - dodin

Feed non adatto ai deboli di cuore: inarrestabile Oceane Dodin

Vacanze glamour per Oceane Dodin: relax e fascino al naturale sotto il sole estivo

Pizzo ribelle e fisico di marmo: Oceane Dodin in versione divina

oceane dodin sono primaOceane Dodin: “Sono la prima tennista col seno rifatto. Mi dicevano: non riuscirai più a giocare” - Odine ha raccontato della sua operazione di chirurgia estetica di mastoplastica additiva: "Ne ho parlato molto con il chirurgo ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Oceane Dodin Sono Prima