Oceane Dodin | Sono la prima tennista col seno rifatto Mi dicevano | non riuscirai più a giocare
Odine ha raccontato della sua operazione di chirurgia estetica di mastoplastica additiva: "Ne ho parlato molto con il chirurgo. È una cosa che volevo fare da molto tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
