Occupato l’aeroporto di Pisa | corteo per Gaza i manifestanti sulle piste tra gli aerei

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 3 ottobre 2025 – Occupato l’aeroporto “Galilei” di Pisa. I manifestanti sono entrati sulle piste tra gli aerei. E’ questa dunque una nuova occupazione dei dimostranti che dalla mattina del 3 ottobre sono nelle strade di Pisa in sostegno alla Palestina, nell’ambito dello sciopero generale nazionale. Dopo aver occupato l’autostrada A12 passando dal casello di Pisa Centro, i manifestanti a piedi si sono diretti verso lo scalo aeroportuale occupandolo appunto. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occupato l’aeroporto di Pisa: corteo per Gaza, i manifestanti sulle piste tra gli aerei

