Brescia – C’è chi ci ha fatto i meme e chi ha colto le potenzialità artistiche e commerciali di una delle frasi tormentone dell’estate 2025, ‘occhi spaccanti ’. La vicenda è legata al noto vocale diffuso illecitamente con le parole dell’attore Raoul Bova per la modella Martina Ceretti, che ha portato poi a un’inchiesta per tentata estorsione con al centro l’imprenditore Federico Monzino. La frase era diventata virale, tanto che lo stesso attore, con i suoi legali Anna Maria Bernardini De Pace e David Leggi, avevano r egistrato l’espressione all’Ufficio brevetti per difendersi dalla diffusione incontrollata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - 'Occhi spaccanti', marchio registrato. Lo scultore bresciano Gabriele Picco: "Frase iconica, per me è già arte"