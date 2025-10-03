Occhi lucidi naso arrossato e scarsa attenzione | Chi rifiuta un test antidroga commette un reato

Chi rifiuta un test antidroga commette un reato. Più precisamente, viola il comma 8 dell’articolo 187 del codice della strada. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza depositata lo scorso 26 settembre dai giudici della quarta sezione penale. In esame c’era il caso di un automobilista siciliano che si era rifiutato di eseguire il test. Per questo è stato denunciato e poi condannato dal tribunale. Sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo il 26 settembre 2024. E approvata dagli ermellini del Palazzaccio. La Cassazione e il test antidroga. Il Messaggero racconta che secondo i giudici «la motivazione della Corte d’appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. 🔗 Leggi su Open.online