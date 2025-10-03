Occhi lucidi naso arrossato e scarsa attenzione | Chi rifiuta un test antidroga commette un reato
Chi rifiuta un test antidroga commette un reato. Più precisamente, viola il comma 8 dell’articolo 187 del codice della strada. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza depositata lo scorso 26 settembre dai giudici della quarta sezione penale. In esame c’era il caso di un automobilista siciliano che si era rifiutato di eseguire il test. Per questo è stato denunciato e poi condannato dal tribunale. Sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo il 26 settembre 2024. E approvata dagli ermellini del Palazzaccio. La Cassazione e il test antidroga. Il Messaggero racconta che secondo i giudici «la motivazione della Corte d’appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: occhi - lucidi
Kimi Antonelli con gli occhi lucidi in TV: “Ho fatto un passo indietro”. In Belgio un’altra delusione
“È arrivato il momento”. Filippo Bisciglia, con gli occhi lucidi l’annuncio alla fine di Temptation Island
Notte magica al Parco dei Principi: 25 settembre 2022. Occhi lucidi e abbracci. “Ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci” (video)
Elisa si è seduta vicino al pianoforte e si è rivolta direttamente alla Presidente del Consiglio Meloni con gli occhi lucidi, commossa fino alle lacrime. “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti, in poche ore, perché stanno m Vai su Facebook
I giudici non sono gli unici ad avere gli occhi lucidi #XF2025: tutti i martedì alle 21:30 in prima visione su Tv8! - X Vai su X
Occhi lucidi, naso arrossato e scarsa attenzione: «Chi rifiuta un test antidroga commette un reato» - Più precisamente, viola il comma 8 dell’articolo 187 del codice della strada. Riporta open.online
Naso, occhi e orecchie: quali parti del corpo del cane sono più vulnerabili ai forsacchi - Uno dei pericoli più comuni per i cani durante la bella stagione sono i forasacchi, piccole spighe lunghe da 1 a 3 centimetri che grazie alla forma acuminata riescono a penetrare diverse parti del ... Come scrive fanpage.it