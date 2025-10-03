Occhi lucidi naso arrossato e distrazione al volante | bastano pochi indizi per il test antidroga

Ci sono dei segnali chiari che possono far scattare il test antidroga per chi è alla guida. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione in una sentenza del 26 settembre, è legittimo sottoporre il guidatore ad accertamenti se presenta occhi lucidi, mucose nasali arrossate e scarsa attenzione. E chi. 🔗 Leggi su Today.it

