Occhi lucidi naso arrossato e distrazione al volante | bastano pochi indizi per il test antidroga

Ci sono dei segnali chiari che possono far scattare il test antidroga per chi è alla guida. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione in una sentenza del 26 settembre, è legittimo sottoporre il guidatore ad accertamenti se presenta occhi lucidi, mucose nasali arrossate e scarsa attenzione. E chi. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: occhi - lucidi

Kimi Antonelli con gli occhi lucidi in TV: “Ho fatto un passo indietro”. In Belgio un’altra delusione

“È arrivato il momento”. Filippo Bisciglia, con gli occhi lucidi l’annuncio alla fine di Temptation Island

Notte magica al Parco dei Principi: 25 settembre 2022. Occhi lucidi e abbracci. “Ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci” (video)

Occhi lucidi e distrazione al volante, "pochi indizi legittimano il test antidroga": chi si rifiuta è reato #testantidroga #cassazione #3ottobre - X Vai su X

Il 2 ottobre è un giorno speciale: onoriamo i nostri nonni, le persone che spesso hanno scritto le prime pagine della nostra storia da tifosi. Quanti di noi hanno un nonno laziale che conserva gelosamente la vecchia sciarpa di lana, che parla con gli occhi lucidi - facebook.com Vai su Facebook

Occhi lucidi, naso arrossato e scarsa attenzione: «Chi rifiuta un test antidroga commette un reato» - Più precisamente, viola il comma 8 dell’articolo 187 del codice della strada. Segnala msn.com

Naso, occhi e orecchie: quali parti del corpo del cane sono più vulnerabili ai forsacchi - Uno dei pericoli più comuni per i cani durante la bella stagione sono i forasacchi, piccole spighe lunghe da 1 a 3 centimetri che grazie alla forma acuminata riescono a penetrare diverse parti del ... Secondo fanpage.it