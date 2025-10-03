Occhi lucidi e distrazione al volante pochi indizi legittimano il test antidroga | chi si rifiuta commette reato

La Cassazione si è espressa sul caso di un automobilista siciliano, che ha detto no alla richiesta degli agenti di sottoporsi alle analisi di laboratorio per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Occhi lucidi e distrazione al volante, "pochi indizi legittimano il test antidroga": chi si rifiuta commette reato - Sono questi alcuni dei segnali che possono far scattare il test antidroga per chi è alla guida. Lo riporta msn.com