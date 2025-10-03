Obi apre il suo primo showroom a Milano L' ad Gennai | Non solo punto vendita

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 2 ottobre 2025 – Grande novità per i clienti di Obi. L'azienda leader nel settore del fai da te e del giardinaggio ha aperto, nella giornata di giovedì 2 ottobre, il suo primo showroom a livello globale in zona Dateo a Milano, precisamente al numero 11 di viale Piceno. Un nuovo spazio che ha come obiettivo quello di fornire ai clienti una consulenza sempre più personale, nell'ambito di una ricerca realizzata con GfK-An NIQ Company appartenente a un più ampio progetto intitolato "Intelligenza Manuale". Quest'ultima consiste in un'iniziativa atta a esplorare il significato e il ruolo che hanno le competenze manuali nella creazione dei valori, passando dalle singole relazioni umane al sistema inteso come Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

obi apre il suo primo showroom a milano l ad gennai non solo punto vendita

© Quotidiano.net - Obi apre il suo primo showroom a Milano. L'ad Gennai: "Non solo punto vendita"

In questa notizia si parla di: apre - primo

Dragon Ball, per l'anniversario dei 40 anni, apre il primo store ufficiale della saga di Akira Toriyama

La startup di Matilde Giglio apre il suo primo ospedale in India: “Cureremo milioni di persone”

Milano, apre il primo store in Italia del brand sportivo lululemon

obi apre suo primoObi apre il suo primo showroom a Milano. L'ad Gennai: "Non solo punto vendita" - L'inaugurazione è inerente al progetto "Intelligenza Manuale", che il gruppo attivo nel settore del giardinaggio e del fai da te ha avanzato insieme a GfK ... Da quotidiano.net

obi apre suo primoObi: a Milano testa il suo primo showroom europeo (Gallery) - Primo showroom per Obi che sperimenta un format nuovo inteso anche come spazio consulenziale e di progettazione in un contesto urbano ... Riporta gdoweek.it

Cerca Video su questo argomento: Obi Apre Suo Primo