Obi apre il suo primo showroom a Milano L' ad Gennai | Non solo punto vendita

Milano, 2 ottobre 2025 – Grande novità per i clienti di Obi. L'azienda leader nel settore del fai da te e del giardinaggio ha aperto, nella giornata di giovedì 2 ottobre, il suo primo showroom a livello globale in zona Dateo a Milano, precisamente al numero 11 di viale Piceno. Un nuovo spazio che ha come obiettivo quello di fornire ai clienti una consulenza sempre più personale, nell'ambito di una ricerca realizzata con GfK-An NIQ Company appartenente a un più ampio progetto intitolato "Intelligenza Manuale". Quest'ultima consiste in un'iniziativa atta a esplorare il significato e il ruolo che hanno le competenze manuali nella creazione dei valori, passando dalle singole relazioni umane al sistema inteso come Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Obi apre il suo primo showroom a Milano. L'ad Gennai: "Non solo punto vendita"

