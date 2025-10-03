Obesità pediatrica | il centro di Chieti apre le porte ai cittadini

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il 42% di bambine e bambini in sovrappeso o con obesità nella fascia 5-9 anni, l’Italia si colloca ai primi posti in Europa per l’obesità infantile. È necessario fare prevenzione. Per questo, in occasione dell’Obesity day 2025, venerdì 10 ottobre 2025, il Centro obesità e dei disturbi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

