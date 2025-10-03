Obesità pediatrica | il centro di Chieti apre le porte ai cittadini
Con il 42% di bambine e bambini in sovrappeso o con obesità nella fascia 5-9 anni, l’Italia si colloca ai primi posti in Europa per l’obesità infantile. È necessario fare prevenzione. Per questo, in occasione dell’Obesity day 2025, venerdì 10 ottobre 2025, il Centro obesità e dei disturbi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: obesit - pediatrica
Un’occasione di formazione prestigiosa quella in programma il 24 Settembre presso la scuola di specializzazione in ortopedia e l'UOS di ortopedia pediatrica per la Presenza del Prof. Tony Herring e del Prof. Antony Ricci , dello Scottish Rite for Children di Da - facebook.com Vai su Facebook
Obesità pediatrica: il centro di Chieti apre le porte ai cittadini - 9 anni, l’Italia si colloca ai primi posti in Europa per l’obesità infantile ... Scrive chietitoday.it
OBESITA’ PEDIATRICA: IL 10 OTTOBRE IL CENTRO TERAPEUTICO DI CHIETI APRE LE PORTE AI CITTADINI - CHIETI – “In un’Italia che purtroppo si colloca ai primi posti in Europa per l’obesità infantile, con il 42 per cento di bambine e bambini in sovrappeso o con obesità nella fascia 5- Segnala abruzzoweb.it