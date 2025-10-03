Oasis | Le Frasi Iconiche delle Loro Canzoni che Devi Conoscere
Riscopri il fascino degli Oasis con le loro citazioni più iconiche. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: oasis - frasi
Oasis: Frasi Iconiche e il Ritorno dei Gallagher nel Mondo della Musica
Le Frasi Più Belle delle Canzoni degli Oasis: Un’Esplorazione Emozionante
Le 10 più belle frasi dei The Oasis, che ora possiamo tornare a sentire live
OASIS Meraviglie dal Mondo - Rivista di Cultura Ambientale Vai su Facebook
Oasis, Noel Gallagher rompe il silenzio sul caos biglietti e rivela le sue canzoni preferite della band: la scaletta per il tour - Lo scorso anno, il 31 agosto, milioni di persone sgomitavano dalle prime ore del mattino per accaparrarsi i biglietti per una delle tappe di “Oasis Live ‘25”. Come scrive ilmessaggero.it
È degli Oasis la migliore canzone inglese di sempre (con buona pace dei fan dei Beatles) - “Live Forever” della band dei fratelli Gallagher è la miglior canzone britannica di sempre secondo un nuovo sondaggio. Scrive tg24.sky.it