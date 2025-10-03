Nuovo Stadio Meazza svelata la data dell’inaugurazione e dove giocheranno Inter e Milan
Milano si prepara a un cambiamento storico con il progetto del nuovo stadio, tra futuro e memoria di San Siro. Ecco quando verrà inaugurato e come cambierà la vita calcistica della città di Milano. Il destino del Meazza è al centro di un progetto che cambierà per sempre il volto del calcio milanese. L’idea di un nuovo stadio non riguarda soltanto lo sport: è un piano che intreccia architettura, innovazione e identità cittadina. Mentre il vecchio San Siro continua a ospitare sfide memorabili, alle sue spalle prende forma un ’arena moderna, pronta a raccogliere l’eredità di un mito. (Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
