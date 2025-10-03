Nuovo stadio Inter Monguzzi si dimette dopo la delibera su San Siro | la spiegazione dell’ex presidente della Commissione ambiente
Inter News 24 sulla scelta. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan, un passo che ha portato alle dimissioni di Carlo Monguzzi dal suo ruolo di presidente della Commissione Ambiente e Mobilità. Attraverso i suoi profili social, Monguzzi ha spiegato di non condividere la decisione e di ritenere che la vendita del Meazza rappresenti una scelta che non rispetta adeguatamente l’ambiente e la città. La sua uscita dalla commissione segna un punto di rottura con l’amministrazione milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nuovo - stadio
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%
Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”
Nuovo stadio di San Siro: ecco i punti fermi del progetto ? - X Vai su X
Roberto Rigoni Stern. . Presentazione dello Studio di fattibilità relativo alla realizzazione del nuovo Stadio del ghiaccio di Asiago e Master Plan. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo Stadio, come sarà l’erede di San Siro: tutti i dettagli del progetto - Il tema nuovo stadio continua a far parlare l'intero mondo del calcio. Come scrive spaziointer.it
Scossoni dopo San Siro, Monguzzi dà l’addio a Sala. In bilico anche l’assessora Grandi, e in vista c’è il “rimpastino” in Giunta: ecco cosa può succedere - Oltre al posto lasciato da Tancredi, possibile un secondo ricambio in Giunta. Si legge su ilgiorno.it