Inter News 24 sulla scelta. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan, un passo che ha portato alle dimissioni di Carlo Monguzzi dal suo ruolo di presidente della Commissione Ambiente e Mobilità. Attraverso i suoi profili social, Monguzzi ha spiegato di non condividere la decisione e di ritenere che la vendita del Meazza rappresenti una scelta che non rispetta adeguatamente l’ambiente e la città. La sua uscita dalla commissione segna un punto di rottura con l’amministrazione milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

Nuovo stadio Inter, Monguzzi si dimette dopo la delibera su San Siro: la spiegazione dell'ex presidente della Commissione ambiente