Nuovo San Siro Inter ecco quali saranno i punti fermi dello stadio! Dall’acustica agli spalti

Inter News 24 Nuovo San Siro Inter, l’analisi del Corriere di Milano sui punti fermi dello stadio! Dall’acustica agli spalti, questi i dettagli principali. Lunedì il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro e dell’area circostante a Inter e Milan per una cifra di 197 milioni di euro. La superficie totale ceduta è di 281.000 metri quadrati, aprendo la strada alla realizzazione del nuovo stadio che sostituirà il leggendario Meazza. Un passo decisivo che porta con sé molte novità e trasformazioni per il futuro dell’impianto. Il Corriere di Milano ha fatto il punto sulle modifiche che interesseranno il famoso stadio, iniziando dal suo aspetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

