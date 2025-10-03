Nuovo roster nuove maglie e rinnovata ambizione | parte la nuova stagione della Savino Del Bene

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha inaugurato ufficialmente la sua stagione 2025-2026 in una serata speciale presso The Social Hub Firenze Belfiore, prestigiosa location che ha ospitato l’evento di presentazione. A condurre l’appuntamento sono stati Carletto Dj e Veronica Angeloni, che con energia e passione hanno accompagnato il pubblico tra momenti di spettacolo e racconti sportivi, rendendo l’evento ancora più coinvolgente. La serata ha visto la partecipazione di tifosi, sponsor e personalità del mondo sportivo e istituzionale, che hanno potuto vivere da vicino il racconto di una nuova annata storica per il club. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it