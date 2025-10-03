Nuovo percorso-vita al Parco Nord | Qui natura e salute si incontrano

Nel Parco Nord Milano, a pochi passi dall’ingresso tra via Aldo Villa e via Matteotti, nasce una nuova area dedicata al benessere, alla salute e allo sport, dove i bressesi e i frequentatori di questo grande polmone verde intercomunale potranno allenarsi e mantenersi in forma, naturalmente all’aria aperta e in mezzo al verde. Oggi alle 10, sarà infatti inaugurato il "Percorso Vita", che è stato donato da "Procter & Gamble" e che è stato realizzato in collaborazione con Federparchi, Corepla e Paragon Global Brand, utilizzando materiali sostenibili secondo gli importanti principi dell’economia circolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo percorso-vita al Parco Nord: "Qui natura e salute si incontrano"

In questa notizia si parla di: nuovo - percorso

Pistoia, novità nel centrosinistra: Bertinelli torna in campo. “Inizia un percorso nuovo”

A metà tra frisbee e golf: nuovo percorso per una disciplina sportiva sostenibile e accessibile

Le Stanze di Luchino Visconti, un nuovo percorso mutimediale nella sua Villa Erba

Settembre… il mese dei rincontri e dei nuovi inizi… I bambini e le bambine del nido d’infanzia Santina Bianchi di Tradate sono tornati ad animare gli spazi del nido, chi ritrovando amici e giochi lasciati a luglio, chi iniziando il nuovo percorso con il periodo di a Vai su Facebook

Porto Torres, nuovo percorso del Psd'Az: segretario Emanuele Riu - X Vai su X

Nuovo percorso-vita al Parco Nord: "Qui natura e salute si incontrano" - Per il presidente di Parco Nord Milano, Marzio Marzorati, "il Parco Nord Milano è da sempre un luogo dove natura, salute e comunità si incontrano - Si legge su msn.com

Nel Parco tra attività sportiva e natura: arriva un nuovo percorso vita - Pisa, 12 giugno 2025 – Parco sempre più accogliente e fruibile: nei giorni scorsi è stato installato a San Rossore un nuovo percorso vita, una serie di attrezzi che permettono di fare ginnastica in ... Riporta lanazione.it