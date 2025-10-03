Nuovo orario in arrivo | La forza di una donna si sposta

Il pomeriggio di Canale 5 continua a cambiare pelle e ancora una volta è “La forza di una donna” a pagare il prezzo più alto. Dopo una stagione segnata da maratone estive e tagli improvvisi alla durata degli episodi, la soap turca è al centro di un nuovo spostamento che rischia di disorientare il pubblico. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un trasferimento nella fascia successiva al mezzogiorno, ben lontano dall’orario a cui i telespettatori si erano ormai abituati. La decisione sarebbe legata alla necessità di liberare spazio per il ritorno dei grandi programmi del daytime autunnale. Con il debutto della nuova edizione di Amici e l’allungamento delle rubriche d’attualità, la rete deve ridisegnare la sua offerta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it