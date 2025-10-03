Nuovo Lungomare di Napoli cantiere lento | chiuso fino al 2026 per rifare via Nazario Sauro e via Partenope

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempi lunghi per il restyling del Lungomare di Napoli. Il cantiere aperto a luglio 2023. I lavori dovevano finire a marzo 2025. Ma sono slittati. Ipotesi consegna per autunno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

