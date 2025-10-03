Nuovo lavoro discografico per Tony Colombo | nell’album 14 brani scritti con D’Agostino Barbato e Turco

È previsto per il prossimo mese di novembre il lancio del nuovo lavoro discografico di  Tony Colombo. L'album, per il quale ancora non è stato scelto il titolo, conterrà 14 brani i cui autori sono  Vincenzo D'Agostino,  Luca Barbato,  Giuseppe Turco  e lo stesso  Tony Colombo. «Il mio disco è quasi pronto – afferma il cantautore palermitano, ma napoletano d'adozione – in questi mesi ho vissuto notti insonni, emozioni forti e una sola certezza: la musica sa raccontare ciò che le parole da sole non bastano a dire. Sto lavorando a qualcosa che porterà un pezzo di me in ogni nota. Ogni canzone è un viaggio, un ricordo, una promessa.

