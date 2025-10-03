Nuovo incidente via Loda a Castelfranco centrodestra ancora all' attacco
A seguito dell’ennesimo incidente verificatosi lungo via Loda, i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Centrodestra per Castelfranco Emilia denunciano il “grave immobilismo delle istituzioni locali e provinciali”.“Nonostante due mozioni presentate sia in comune a Castelfranco sia in provincia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - incidente
Nuovo incidente all'incrocio tra via Fiume e via Sauro: auto finisce contro l'ingresso della Questura
Kevin Anghele, senza patente e con l'hashish in auto: la fuga dai carabinieri per non essere denunciato di nuovo, poi l'incidente. Morto a 23 anni
Elisabetta Franchi a due mesi dall’incidente (e dalle polemiche) di nuovo con il telefono mentre guida e una frase al ciclista: “Vedi di stare dalla tua parte”
? In questa serata segnata da un nuovo drammatico incidente sul lavoro, sono a porgere le mie condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi del macchinista travolto e ucciso da un treno nei pressi di #Rubiera. Morire così non è tollerabile: credo sia nec - facebook.com Vai su Facebook
Castelfranco, nuovo incidente via Loda Castelfranco, Fdi e centrodestra: 'Richieste inascoltate' - La Provincia: I consiglieri di Castelfranco, Roberta Garibaldi e Rosanna Righini: Intervenire immediatamente, con misure concrete, per garantire l incolumità dei cittadini ... Lo riporta lapressa.it