nuovo film di batman in uscita fra tre settimane

l’atteso sequel di Batman del 2025: continuità con il film del 1989. Il mondo dei cinecomic si prepara a ricevere un nuovo capitolo dedicato all’Uomo Pipistrello, con l’uscita prevista per il 21 ottobre 2025. Questo nuovo film rappresenta un proseguimento della saga iniziata nel lontano 1989, quando il celebre film di Batman diretto da Tim Burton ha rivoluzionato l’approccio cinematografico ai supereroi, consolidando la figura di Batman come icona mondiale. il contesto storico e le evoluzioni della serie. Il film del 1989 ha segnato una svolta importante nella storia delle trasposizioni cinematografiche di Batman, contribuendo a definire uno stile oscuro e maturo che ha influenzato molte produzioni successive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

