Nuovo defibrillatore al circolo Cibeno Pile
Il circolo Cibeno Pile di Carpi potrà contare su un nuovo defibrillatore che sarà a servizio non solo dei soci e dei frequentatori del circolo ma anche del quartiere. L’apparecchio è stato donato da Team Enjoy nell’ambito del progetto di cardioprotezione per contrastare l’arresto cardiaco improvviso che l’associazione ha avviato nelle comunità di Carpi, Formigine, Modena e Nonantola. La consegna del defibrillatore – acquistato grazie ai fondi raccolti nella serata ‘Rock’n’pizzica’, organizzata il 13 settembre in collaborazione dal circolo e dall’associazione, che sono stati integrati da Team Enjoy – ai rappresentanti del circolo Cibeno Pile è avvenuta ieri in municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
