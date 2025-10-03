Nuovo assetto del Molo di Levante ' promosso' il muretto anti-esondazioni | Era il nostro obiettivo primario

Cesenatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, per la precisione da mercoledì pomeriggio fino a giovedì sera, sono state chiuse le Porte Vinciane ed è stato sperimentato per la prima volta il nuovo assetto del Molo di Levante con la paratoia orizzontale, il muretto a protezione della zona e delle attività e le paratie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - assetto

Fosdinovo Nuovo assetto dirigenziale. Il patron Baldoni punta sulle motivazioni

Bergomi certo: «Nuovo assetto Inter? Una differenza con l’Atalanta!»

Basket B Nazionale: dopo l’annuncio del nuovo assetto societario c’è subito fermento. Andrea Costa, già il primo arrivo. Tamani, pivot d’esperienza da Cento

nuovo assetto molo levanteMolo di Levante, al via il nuovo assetto - Nei giorni scorsi – per la precisione da mercoledì pomeriggio fino a giovedì sera – sono state chiuse le Porte Vinciane ... Riporta livingcesenatico.it

Molo di Levante, la riflessione del professor Mariano Stellatelli - «Tempo fa, improvvisamente, a Barletta, prese a circolare la notizia che all'ingresso del molo di Levante erano cominciati dei lavori ed i più ottimisti pensarono a quelli relativi alla riqualificazio ... Secondo barlettaviva.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Assetto Molo Levante