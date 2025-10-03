Nuovi droni sospetti su Belgio e Germania chiuso per ore l’aeroporto di Monaco | L’Ue intera è a rischio

Ennesimo avvistamento di droni nei cieli europei. Stavolta a farne le spese è stato l’aeroporto di Monaco di Baviera, che è rimasto chiuso per tutta la notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre. L’ordine di chiudere lo scalo è arrivato dopo che alcuni droni sospetti già monitorati dalla polizia sono stati avvistati sopra la struttura. Oltre 3mila i passeggeri colpiti, con 17 voli cancellati e 15 dirottati. Nella notte poi un altro sciame di droni è stato avvistato sopra la base militare di Elsenborn, in Belgio. Il ministero della Difesa belga ora sta indagando sull’incidente. Le ricerche andate a vuoto. 🔗 Leggi su Open.online