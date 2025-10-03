Nuovi droni ancora in Germania Voli cancellati e un altro passo avanti di Mosca
L’aeroporto di Monaco, secondo scalo tedesco e uno dei più trafficati d’Europa, ha vissuto ore di paralisi giovedì sera a causa di una serie di avvistamenti di droni. L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando l’ente tedesco di controllo del traffico aereo ha dapprima limitato, e poi sospeso del tutto, le operazioni di decollo e atterraggio. Il bilancio è stato decisamente influente: 17 voli cancellati, 15 dirottati su Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte, circa 3.000 passeggeri coinvolti. Molti di loro hanno trascorso la notte su letti da campo allestiti nei terminal, con coperte e pasti forniti dallo staff; altri sono stati trasferiti in hotel. 🔗 Leggi su Formiche.net
