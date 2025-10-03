Nuovi avvisi pubblici per ortopedici al Camberlingo e pediatri del progetto Scap

3 ott 2025

BRINDISI - La Asl Brindisi ha pubblicato due nuovi avvisi, per soli titoli, riservati a medici. Entrambi gli avvisi, predisposti dall'Area del Personale, dall'Unità operativa Assunzioni e concorsi e dall'Unità operativa Gestione amministrativa del personale convenzionato, sono stati pubblicati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

