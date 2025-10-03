nuovi agenti a sollicciano ne arrivano 63 tre commissari in servizio dopo il tirocinio

Saranno 63 gli agenti di Polizia penitenziaria che entreranno in servizio nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. A questi si aggiungeranno tre commissari che assumeranno l’incarico una volta terminato il periodo di tirocinio. Assegnazioni conseguenti alla conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia penitenziaria, che permetterà l’entrata in servizio negli istituti penitenziari italiani di 2.066 nuovi agenti, di cui 177 - 123 uomini e 54 donne - in Toscana. Per quanto riguarda Sollicciano i 63 nuovi agenti - di cui 40 uomini e 23 donne - andranno a integrare un organico effettivo di 401 agenti effettivi, a fronte dei previsti 416. 🔗 Leggi su Lanazione.it

