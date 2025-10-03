Nuovi agenti a Sollicciano ne arrivano 63 Tre commissari in servizio dopo il tirocinio
Saranno 63 gli agenti di Polizia penitenziaria che entreranno in servizio nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. A questi si aggiungeranno tre commissari che assumeranno l’incarico una volta terminato il periodo di tirocinio. Assegnazioni conseguenti alla conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia penitenziaria, che permetterà l’entrata in servizio negli istituti penitenziari italiani di 2.066 nuovi agenti, di cui 177 - 123 uomini e 54 donne - in Toscana. Per quanto riguarda Sollicciano i 63 nuovi agenti - di cui 40 uomini e 23 donne - andranno a integrare un organico effettivo di 401 agenti effettivi, a fronte dei previsti 416. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuovi - agenti
Piombino, potenziato il commissariato di polizia: in servizio sette nuovi agenti
Carcere Arginone, l'annuncio di Bergamini (Lega): "A Ferrara in arrivo 10 nuovi agenti"
Controlli di notte con sei agenti in più: "E nuovi ’occhi’ nelle zone d’ombra"
Da ieri, 1 ottobre, hanno preso servizio due nuovi agenti della nostra Polizia Locale: Devi Bellotto e Gianmarco Salviato. Un rinforzo importante che ci permette di avere maggiore presenza sul territorio e di garantire più sicurezza e vicinanza ai cittadini. Do il b Vai su Facebook
Consorzio Nevi: in servizio da oggi 5 nuovi agenti a tempo determinato https://vicenzareport.it/provincia/thiene/consorzio-nevi-nuovi-agenti/?feed_id=23947&_unique_id=68dd0bdca67f4&utm_source=Twitter&utm_medium=Mario&utm_campaign=FS%20Post - X Vai su X
Nuovi agenti a Sollicciano, ne arrivano 63. Tre commissari in servizio dopo il tirocinio - Il licenziamento è legato ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado: condannato a ... Secondo msn.com
Firenze, in arrivo 63 agenti e 3 commissari di polizia a Sollicciano. FDI: "Organici adeguati" - Saranno 63 gli agenti di Polizia penitenziaria che entreranno in servizio presso la casa circondariale di Sollicciano. Scrive gonews.it