Nuove visioni del mondo Torna Middle East Now

Immaginare un futuro migliore. Senza dimenticare il presente, certo, ma costruendo le fondamenta di un mondo diverso: oltre le frontiere e i conflitti. Dal Marocco all'Afghanistan, la sedicesima edizione del Middle East Now – in programma dal 7 al 12 ottobre al Cinema La Compagnia, Cinema Astra e in streaming nella sala virtuale di Mymovies – apre la '50 Giorni di cinema a Firenze' con un'edizione diversa dalle altre: la rassegna diretta da Roberto Ruta e Lisa Chiari si svolge in un momento storico segnato da tensioni globali, e il titolo – 'Radical Imagination – allude non a caso alla necessità di creare visioni della società radicalmente rinnovate attraverso il linguaggio universale della settima arte.

