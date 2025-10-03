Nuova scossa all' alba ai Campi Flegrei continua la sequenza con magnitudo più alta dalla ripresa del bradisismo
Continua a tremare la terra ai Campi Flegrei. Nuova scossa di magnitudo superiore a 2 all'alba di stamane, dopo le 8 scosse registrate tra le 19.57 e le 21.46 della serata di ieri, giovedì 2 ottobre, ai Campi Flegrei, tutte con epicentro a 3 km di profondità e di magnitudo compresa tra 2.7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - scossa
Nuova scossa di magnitudo 2.7 sulla costa garganica: epicentro a 8 Km da Lesina
Campi Flegrei, nuova forte scossa in mattinata: trema anche mezza Napoli
Campi Flegrei, nuova forte scossa in mattinata: avvertita anche nel centro di Napoli
La terra torna a tremare: avvertita nuova scossa https://ebx.sh/tKuv76 Vai su Facebook
#Terremoto #Kamchatka, nuova forte scossa in serata: emessa allerta #tsunami - X Vai su X
Campi Flegrei, nuova scossa e torna la paura. Treni in tilt - Un nuovo sciame sismico si è verificato ieri mattina nella zona dei Campi... Secondo quotidiano.net
Terremoto: nuova forte scossa ai Campi Flegrei, paura a Napoli - L'Ingv ha registrato una scossa di terremoto con magnitudo 4 e profondità di 3 chilometri ai Campi Flegrei, a Napoli. Come scrive it.euronews.com