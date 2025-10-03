Nuova luce nel centro Aperta da Jessica Berti ‘La bottega dei sapori’
In città si è accesa una nuova luce con l’inaugurazione del negozio ‘ La bottega dei sapori ’ di Jessica Berti: uno spazio di gusto e qualità in via Aronte angolo via Roma. Un punto vendita dedicato alla gastronomia che si propone come punto di riferimento per chi cerca prodotti freschi, genuini e di qualità. L’affermazione ‘dalla cucina alla tavola’ sintetizza la filosofia della titolare, che vuole offrire ai clienti dalla frutta e verdura di stagione ai salumi e formaggi selezionati, dalle torte dolci e salate a panini e focacce, fino ai piatti caldi su ordinazione. Confesercenti Carrara, rappresentata dalla presidente Alida Vatteroni, dal coordinatore provinciale Adriano Rapaioli e dalla responsabile sindacale Maria Grazia Castiglioni, esprime soddisfazione e orgoglio per questa nuova apertura che ridà vita e luce ad uno spazio del centro cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuova - luce
La piazza della nuova Gamec a Bergamo vedrà la luce. Via libera al progetto Tiraboschi, si comincia in autunno
Garlasco: Chiara Poggi tentò di chiedere aiuto? Nuova luce sulla scena del crimine
Pisa, tra storia e mistero: la Torre e la Piazza dei Miracoli sotto una nuova luce domenica su Rete4
Un nuovo capitolo, una nuova luce Dopo il giorno del “Sì”, Maria Vittoria ha scelto di celebrare questo nuovo inizio con un gesto speciale: un taglio che racconta cambiamento, rinascita e bellezza. I suoi capelli incorniciano il viso con nuova freschezza, i Vai su Facebook
Il centro storico della città brilla di una nuova luce. L’obiettivo: ridurre i consumi e migliorare la qualità - Quasi tutta la parte antica di Urbino, quella racchiusa dalla... Scrive ilrestodelcarlino.it
Nuova e raffinata illuminazione led migliora la visione del centro - Piazza Rinascimento, i Torricini, la facciata di Palazzo ducale che guarda verso Borgo Mercatale, la cupola e il campanile del duomo brillano sotto a una luce nuova: il Comune di Urbino ed Enel X ... Scrive ilrestodelcarlino.it