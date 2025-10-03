In città si è accesa una nuova luce con l’inaugurazione del negozio ‘ La bottega dei sapori ’ di Jessica Berti: uno spazio di gusto e qualità in via Aronte angolo via Roma. Un punto vendita dedicato alla gastronomia che si propone come punto di riferimento per chi cerca prodotti freschi, genuini e di qualità. L’affermazione ‘dalla cucina alla tavola’ sintetizza la filosofia della titolare, che vuole offrire ai clienti dalla frutta e verdura di stagione ai salumi e formaggi selezionati, dalle torte dolci e salate a panini e focacce, fino ai piatti caldi su ordinazione. Confesercenti Carrara, rappresentata dalla presidente Alida Vatteroni, dal coordinatore provinciale Adriano Rapaioli e dalla responsabile sindacale Maria Grazia Castiglioni, esprime soddisfazione e orgoglio per questa nuova apertura che ridà vita e luce ad uno spazio del centro cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova luce nel centro. Aperta da Jessica Berti ‘La bottega dei sapori’