Non ci sono (ancora) informazioni ufficiali su un modello Honda HR-V 2028. Basandoci sulle versioni recenti (2025-2026) e le tendenze che si stanno delineando, si possono fare previsioni su come potrebbe essere un possibile HR-V per il 2028. Ecco cosa ci aspettiamo. Cosa sappiamo già. Prima, ecco le info attualidel nuovo HR-V (2025-2026) cui ci si riferisce nei mercati come Europa e Asia, utili per capire dove Honda sta andando: Il nuovo HR-V è disponibile con la tecnologia ibrida e:HEV con motore benzina 1.5 litri, abbinato a motori elettrici.. Ha sistemi avanzati di assistenza alla guida, parte del pacchetto Honda Sensing, incluse funzioni come frenata automatica, riconoscimento pedonibici, cruise adattativo, monitor degli angoli ciechi, cross traffic monitor, ecc. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Honda HR-V 2028: come potrebbe essere il nuovo modello?