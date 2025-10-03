Nuova era anglicana | Sarah Mullally prima arcivescova di Canterbury

Per la prima volta dal XVI secolo la guida spirituale della Chiesa d’Inghilterra è una donna: Sarah Mullally, 63 anni, ex infermiera diventata vescova, siede ora sulla cattedra di Canterbury, ponendo fine a cinque secoli di esclusiva maschile e aprendo un orizzonte inedito per l’intera comunione anglicana. Un nuovo capitolo per la Chiesa d’Inghilterra La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nuova era anglicana: Sarah Mullally prima arcivescova di Canterbury

