nuova audi q3 da palermo parte il viaggio della terza generazione

La giornata inizia con il sole alto e le strade siciliane che sembrano fatte apposta per raccontare un’auto nuova. La terza generazione di Audi Q3 si lascia guidare tra il traffico di Palermo, le salite verso l’entroterra e i rettilinei che sfiorano il mare, mostrando quella doppia anima che la rende da sempre un best seller: compatta e performante. L'esperienza di guida. Al volante si nota subito la differenza. Lo sterzo progressivo è più preciso, gli assetti – standard, sportivo o adattivo – modulano la dinamica a seconda del percorso. In città il comfort è sorprendente: i vetri acustici e il CX ridotto a 0,30 smorzano i rumori, gli ADAS di serie alleggeriscono il pensiero di chi guida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

