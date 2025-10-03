Nubifragio a Ostuni | disperso un uomo di 63 anni ritrovata l’auto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Auto travolta da acqua e fango nelle campagne di Ostuni. Un violento nubifragio ha colpito ieri sera la zona di Ostuni, in provincia di Brindisi, causando gravi danni e mettendo in pericolo la vita di diversi automobilisti. Tra le persone coinvolte c’è un uomo di 63 anni, ancora disperso. Ritrovata la Mercedes distrutta. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato l’automobile dell’uomo, una Mercedes, finita in mezzo a un’ondata di acqua e fango. Il mezzo è stato rinvenuto pesantemente danneggiato nelle campagne, segno della forza con cui è stato trascinato dalla piena. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

