Nubifragio a Brindisi disperso 63enne | recuperata auto

(Adnkronos) – E' stata recuperata nella notte dai vigili del fuoco nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi, l'automobile, una Mercedes a bordo della quale c'era un uomo di 63 anni, travolta da acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito l'area ieri sera. La vettura è stata pesantemente danneggiata. I soccorritori stanno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

nubifragio brindisi disperso 63enneOstuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: disperso un 63enne, salva la moglie - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: una persona ... msn.com scrive

nubifragio brindisi disperso 63enneOstuni, uomo disperso dopo il nubifragio: ricerche in corso sul litorale - Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in auto insieme alla moglie nella zona di Torre Pozzelle, nei pressi di Gorgognolo, lungo il litorale di Ostuni. Si legge su ostuninotizie.it

