Novoli va in pensione il dottor Testi | cittadini in allarme Lasciati all’improvviso senza medico di base

Firenze, 3 ottobre 2025 – “Lasciati di punto in bianco senza medico di base”. Hanno i nervi a fiori di pelle i pazienti del dottor Stefano Testi, storico medico di famiglia con studio in via Baracchini, a Novoli, andato ufficialmente in pensione. Professionista molto apprezzato e sempre disponibile – anche via WhatsApp – il dottor Testi seguiva da anni un numero elevatissimo di pazienti, tanto che il suo ambulatorio era costantemente pieno. “Si salvi chi può?”, arriva il il libro-inchiesta sulla sanità Per settimane, riferiscono in pazienti, si era parlato della ‘successione’ affidata alla dottoressa Olmi, che aveva già affiancato il medico negli ultimi mesi e che, stando alle notizie fino a poco tempo fa trapelate, avrebbe dovuto di fatto raccoglierne il testimone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

